Kesehatan Holistik Lebih Dekat, Workshop Aromaterapi Jumbuh Hadir di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Brand aromaterapi lokal asal Yogyakarta, Jumbuh akan menggelar workshop bertema The Art of Scent and Holistic Healing di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) pada Sabtu (19/4).

Acara ini terbagi dalam dua sesi, masing-masing berdurasi dua jam, yang akan digelar di dua lokasi berbeda, yaitu Tekodeko Koffiehuis Kota Lama pukul 16.00 WIB dan Kedai Nyamin Tembalang pukul 19.00 WIB.

Workshop ini merupakan bagian dari upaya Jumbuh memperkenalkan pendekatan holistik terhadap aroma dan penyembuhan.

"Kami ingin mengajak masyarakat untuk mengalami sendiri bagaimana aroma bisa menjadi medium penyembuhan, meditasi, dan ekspresi diri," ujar Mega Puspitasari, founder sekaligus peramu utama Jumbuh.

Dibuka untuk masyarakat umum, peserta berasal dari berbagai latar belakang seperti mahasiswa, pekerja kreatif, ibu rumah tangga, hingga pelaku dunia wellness.

Mega menjelaskan workshop ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat reflektif dan intuitif.

"Meramu aroma bukan sekadar mencampur bahan. Ini adalah proses hening untuk menyatu dengan tubuh, emosi, dan alam," ujarnya.

Dalam sesi ini, peserta akan diajak untuk mengenal karakter aroma alami dari kayu, akar, bunga, dan rempah, sekaligus belajar teknik dasar meracik parfum meditatif berbasis minyak atsiri, serta membuat dupa herbal untuk kesehatan dan ketenangan batin.