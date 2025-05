Tanpa Ribet! Lenovo AI Now Siap Bantu Kerja Lebih Cerdas & Cepat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lenovo benar-benar tidak main-main dalam memboyong teknologi kecerdasan buatan (AI) ke tangan pengguna. Lenovo Indonesia secara resmi mengumumkan kehadiran Lenovo AI Now.

Laptop dengan asisten AI pintar yang langsung tertanam di jajaran laptop terbaru mereka. Teknologi ini bisa langsung digunakan out of the box, tanpa perlu instalasi manual dan tanpa koneksi internet.

Tidak seperti generasi sebelumnya yang mengharuskan pengguna mengunduh dan memasang fitur AI secara terpisah. Kali ini Lenovo menjadikan teknologi lebih cerdas, personal, dan siap pakai sejak perangkat dinyalakan.

“Kami percaya bahwa AI harus memberikan nilai nyata yang dapat langsung dirasakan oleh pengguna,” ujar Consumer Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan melalui keterangan resmi yang diterima JPNN, Selasa (27/5).

Menurutnya, inilah bagian dari visi besar Lenovo, Smarter AI for All.

Lenovo AI Now hadir di jajaran laptop premium seperti Yoga Slim 7i Aura Edition, Yoga 7i 2-in-1, Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition, Yoga Slim 9i, hingga Lenovo Aura Edition AI PC 2025.

Kehadiran AI ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengguna yang menginginkan pengalaman komputasi yang lebih cepat, efisien, dan aman.

Lenovo AI Now bukan sekadar label. Di balik nama itu, tertanam dua fitur canggih yang menjadi andalan: