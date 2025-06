Lokomotif Argo Sindoro Dihias Khusus Sambut Era Baru Kereta Eksekutif Stainless Steel

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (KAI Daop) 4 Semarang bersama Komunitas Railfans Daop Empat (KRDE) menghias lokomotif KA Argo Sindoro di Depo Lokomotif Semarang Poncol, Minggu (15/6).

Kegiatan ini menjadi bagian dari perayaan pengoperasian perdana KA Argo Sindoro dan KA Argo Muria relasi Semarang–Jakarta PP dengan rangkaian kereta eksekutif stainless steel generasi terbaru.

Mengusung tema “New Gen | New Style, The New Era of Argo Sindoro dan KA Argo Muria”, lokomotif CC 206 tampil berbeda dengan livery khusus yang modern dan futuristik.

Tampilan baru ini disertai slogan “New Gen, New Style” sebagai simbol semangat pembaruan layanan kereta api jarak jauh yang lebih nyaman, elegan dan berkelas.

Sentuhan visual lain juga diberikan melalui dekorasi bunga melati dan selendang magenta di bagian depan lokomotif. Bunga melati melambangkan keharuman dan keanggunan layanan, sementara selendang magenta menambah nuansa energik dan elegan.

Pada sisi kiri dan kanan lokomotif terpampang ikon Tugu Muda Semarang dan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, merepresentasikan rute perjalanan dua kota besar yang terhubung oleh KA Argo Sindoro dan KA Argo Muria.

Di bagian bawah, tertera tulisan “The New Era of Argo Sindoro - Argo Muria” yang menegaskan masuknya layanan ini ke era baru perkeretaapian.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo menyampaikan menghias lokomotif ini merupakan simbol transformasi layanan KA sekaligus bentuk sinergi antara KAI dan komunitas penggemar kereta.