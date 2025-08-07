Donasi Demo Tolak Kenaikan PBB Disita Satpol PP, Bupati Pati Minta Maaf

jateng.jpnn.com, PATI - Bupati Pati Sudewo menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas insiden penyitaan donasi untuk aksi unjuk rasa menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Insiden tersebut sempat menimbulkan ketegangan antara warga dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati pada Selasa (5/8).

"Warga Kabupaten Pati yang saya hormati dan saya banggakan, saya ingin menyampaikan pertama minta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian kericuhan kemarin. Kemarin itu hanya ingin memindahkan saja, tidak ingin merampas," ujar Sudewo kepada awak media, Kamis (7/8).

Dia menyebut tidak pernah melarang aktivitas penggalangan donasi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.

Tujuannya, menurut dia, semata-mata agar tidak mengganggu pelaksanaan acara-acara resmi dalam rangka Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati dan HUT ke-80 Republik Indonesia.

"Kami juga tidak melarang atau mengganggu penggalangan dana, sama sekali tidak. Hanya ingin memindahkan supaya di tempat tersebut tidak mengganggu lintasan kirab boyongan Hari Jadi Kabupaten Pati dan tidak mengganggu acara-acara peringatan 17 Agustus," katanya.

Sudewo juga meminta maaf atas pernyataannya yang sebelumnya sempat viral dan dianggap memancing emosi masyarakat.

"Saya minta maaf atas pernyataan saya yang kesannya menantang. Lima ribu silakan, 50 ribu silakan. Saya hanya ingin berharap demo itu lancar-lancar saja. Tidak ditumpangi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.