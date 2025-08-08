Kesbangpol Jateng: Bendera One Piece Bukan Ancaman, tetapi...

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bendera bajak laut ala anime One Piece bikin geger jagat maya setelah marak dikibarkan saat menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Tengah menegaskan simbol bajak laut dari manga Jepang itu bukan ancaman. Syaratnya satu, jangan sejajarkan apalagi mengibarkan lebih tinggi dari Merah Putih.

"Yang harus dijaga adalah jangan sampai dikibarkan sejajar atau lebih tinggi dari bendera Merah Putih," tegas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Jateng Muslichah Setiasih di Semarang, Kamis (7/8).

Muslichah menjelaskan masyarakat punya hak untuk berekspresi, termasuk lewat gambar tokoh kartun, mural, stiker, hingga bendera bergambar tengkorak ala Jolly Roger milik Monkey D. Luffy cs.

"Kalau hanya berupa simbol atau gambar tokoh kartun yang ada di kaos, stiker, atau umbul-umbul, itu sah sebagai bentuk kreativitas," katanya.

Namun, dia tetap mengingatkan bulan Agustus adalah momen penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Merah Putih tetap harus dikibarkan, sebagai bentuk penghargaan atas sejarah panjang kemerdekaan.

"Ini kemerdekaan RI ke-80. Ada sejarah panjang di balik Merah Putih yang tidak bisa disandingkan dengan simbol fiksi mana pun," ujarnya.

Soal mural bertema One Piece yang dihapus di beberapa daerah, Kesbangpol tak mempersoalkan.