Petani Tembakau di Temanggung Tak Lagi Cemas, PT Djarum Bakal Membeli 6.000 Ton

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Upaya Bupati Temanggung Agus Setyawan memperjuangkan nasib petani tembakau akhirnya berbuah manis.

PT Djarum resmi menambah kuota pembelian tembakau dari sebelumnya 5.000 ton menjadi 6.000 ton untuk musim panen 2025.

"Sejumlah langkah telah kami tempuh jelang panen raya beberapa waktu lalu. Termasuk visit ke sejumlah industri di Kudus, Malang, dan Surabaya, agar panen tembakau petani dapat terserap maksimal," ujar Bupati Agus Setyawan, Kamis (7/8).

Acara tersebut dihadiri para petani, tokoh masyarakat, dan Tim Komite Pertembakauan Kabupaten Temanggung.

Dalam sambutannya, Agus berpesan agar petani tetap berpedoman pada standar kualitas yang diminta pihak industri.

"Harapan saya, mari tingkatkan kualitas tembakau seperti yang dianjurkan oleh pabrik, supaya hasil panen bisa terserap semua. Ini untuk kesejahteraan kita bersama," tegasnya.

Diketahui, luas lahan tembakau di Temanggung saat ini mencapai 13.000 hektare dengan proyeksi panen 10.000 ton.

Dengan tambahan kuota dari Djarum dan dibukanya keran pembelian oleh sejumlah pabrikan lainnya, harapan petani untuk hasil panen yang terserap penuh semakin terbuka lebar.