Terdesak, Bupati Pati Sudewo Membatalkan Kenaikan Pajak 250 Persen
Jumat, 08 Agustus 2025 – 15:22 WIB
jateng.jpnn.com, PATI - Bupati Pati Sudewo resmi membatalkan kenaikan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.
Keputusan ini diambil setelah terdesak viralnya penyitaan donasi untuk aksi protes penolakan kenaikan PBB yang memicu perbincangan publik.
Kenaikan pajak 250 persen telah resmi dibatalkan oleh Bupati Pati Sudewo. Berikut alasannya.
