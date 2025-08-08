Terdesak, Bupati Pati Sudewo Membatalkan Kenaikan Pajak 250 Persen

JPNN.com

Jumat, 08 Agustus 2025 – 15:22 WIB
Bupati Pati Sudewo. FOTO: Humas Pemkab Pati.

jateng.jpnn.com, PATI - Bupati Pati Sudewo resmi membatalkan kenaikan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Keputusan ini diambil setelah terdesak viralnya penyitaan donasi untuk aksi protes penolakan kenaikan PBB yang memicu perbincangan publik. 

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

