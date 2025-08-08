Gubernur Jateng Semprot Bupati Pati Lagi: Jangan Arogan!

jateng.jpnn.com, PATI - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menegur keras Bupati Pati Sudewo agar tidak bersikap arogan seperti menantang warganya untuk berdemo.

Semprotan itu disampaikan Luthfi menyusul polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Pati yang memicu gelombang protes masyarakat.

Menurut Luthfi, dirinya telah mengeluarkan rekomendasi hasil evaluasi dan perkembangan situasi di Pati.

Rekomendasi tersebut memerintahkan Bupati Pati untuk segera mencabut kebijakan kenaikan PBB-P2.

"Saya sudah bikin rekomendasi dari hasil evaluasi dan perkembangan situasi. Bupati Pati sudah saya suruh untuk segera mencabut (PBB-P2 250 persen, red). Cabut," kata Luthfi di Kantornya, Jumat (8/8).

Menurutnya, saran tersebut telah ditindaklanjuti Bupati Pati dengan membatalkan kenaikan PBB-P2.

Meski keputusan pembatalan menjadi kewenangan bupati, Luthfi menekankan pertimbangannya harus berpihak kepada masyarakat.

"Pelaksanaannya kan bupati, bukan gubernur. Pertimbangannya banyak, semuanya untuk masyarakat dan lain sebagainya," kata mantan Kapolda Jateng itu.