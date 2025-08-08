Peternakan Babi Modern di Jepara Ditolak, Ada Opsi Dipindah di Kabupaten Ini

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen mendorong penyelesaian polemik rencana investasi peternakan babi di Kabupaten Jepara melalui dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

Dia menilai musyawarah menjadi langkah awal sebelum memutuskan kelanjutan proyek yang menuai penolakan luas tersebut.

"Sebelumnya bisa musyawarah dengan masyarakat, itu yang paling utama," ujar lelaki yang akrab disapa Gus Yasin di kantornya, Jumat (8/8).

Menurutnya, hasil dialog akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara untuk mengambil keputusan.

"Kami masih menunggu keputusan dari Kabupaten Jepara sendiri bagaimana," ujarnya.

Jika proyek tidak dapat dilaksanakan di Jepara, Gus Yasin mengusulkan Kabupaten Wonogiri sebagai lokasi pengganti.

Pasalnya, wilayah tersebut pernah diajukan sebagai lokasi peternakan babi modern pada rencana sebelumnya.

"Ini coba kami diskusikan bareng-bareng, kami ajak ngobrol, kami mengarahkan ke mana," katanya.