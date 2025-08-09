JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Kasus Kredit Macet BPR Blora, Kejari Periksa 15 Saksi

Kasus Kredit Macet BPR Blora, Kejari Periksa 15 Saksi

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 00:00 WIB
Kasus Kredit Macet BPR Blora, Kejari Periksa 15 Saksi - JPNN.com Jateng
Perumda BPR Bank Blora Artha. ANTARA/Gunawan.

jateng.jpnn.com, BLORA - Kasus kredit macet Perumda BPR Bank Blora Artha resmi naik ke tahap penyidikan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora kini telah memeriksa 15 orang saksi, dan dipastikan jumlahnya akan bertambah, termasuk dari kalangan debitur.

“Jumlah saksi baru 15 orang, tapi akan terus bertambah. Kamis kemarin ada empat saksi dari debitur yang kami periksa,” ujar Kasi Intelijen Kejari Blora Jatmiko, Jumat (8/8).

Pihak Kejari juga masih melakukan penelusuran dokumen penting dan pengumpulan barang bukti. Namun, jumlah pasti barang bukti belum bisa diungkap karena masih dalam tahap pemeriksaan lanjutan.

Baca Juga:

“Sudah ada barang bukti, tapi masih dikembangkan. Jumlahnya masih bisa bertambah,” jelas Jatmiko.

Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman menyatakan bahwa Pemkab telah berkoordinasi dengan OJK dan menyusun action plan untuk penyelesaian masalah kredit macet tersebut.

“Dengan OJK kami sudah siapkan langkah-langkah penyelesaian. Targetnya agar krisis ini segera tertangani,” ujarnya.

Baca Juga:

Wakil Bupati Sri Setyorini menegaskan pentingnya pembenahan total Bank Blora Artha guna mengembalikan kepercayaan masyarakat. Dia menyebut kepengurusan baru akan segera dilantik untuk memperkuat perbaikan.

“Kami dukung pembenahan secara menyeluruh, dan para debitur yang menunggak akan kami panggil,” tegasnya.

Kasus kredit macet Perumda BPR Bank Blora Artha resmi naik ke tahap penyidikan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora kini telah memeriksa 15 orang saksi
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   kredit macet bpr blora blora kejari blora

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU