UNY Bantu IPDC Timor Leste Kembangkan Sistem Mutu Pendidikan

jateng.jpnn.com - Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) mengirimkan tim dosen dari Departemen Pendidikan Administrasi FEB UNY untuk melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Instituto Profissional de Canossa (IPDC), Timor Leste, dengan mengusung tema Best Practices Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Level Program Studi.

Program ini bertujuan memperkuat mutu akademik IPDC dengan sistem penjaminan mutu (SPMI) yang terstruktur, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan industri.

Ketua tim PkM UNY Dr. Arwan Nur Ramadhan menyebut sistem mutu sangat penting untuk menjamin kualitas pembelajaran dan kesesuaian lulusan dengan dunia kerja.

“Kami bantu IPDC merancang kebijakan mutu, tingkatkan kapasitas dosen, serta integrasi teknologi digital ke dalam sistem SPMI,” jelasnya.

Kegiatan ini mencakup pelatihan konsep SPMI, penyusunan instrumen evaluasi, penguatan kerja sama dengan dunia industri, dan pengembangan program magang berbasis kebutuhan sektor kerja. Semuanya berbasis siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan).

Prof. Dr. Muhyadi, salah satu anggota tim, menambahkan bahwa penguatan hubungan kampus dengan industri menjadi fokus utama.

“Kurikulum harus nyambung dengan kebutuhan lapangan, supaya lulusan lebih siap menghadapi dunia kerja, terutama di sektor pariwisata, manufaktur, dan teknologi,” ujarnya.

Selain pelatihan dan publikasi ilmiah, kegiatan ini juga menargetkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara UNY dan IPDC sebagai bentuk kolaborasi berkelanjutan.