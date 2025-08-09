Harga Kopi Robusta Temanggung Turun, Pemkab: Petani Masih Untung

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Panen raya kopi robusta tahun ini membuat harga biji hitam asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, turun dari yang sempat menyentuh Rp60.000 per kilogram, kini berada di kisaran Rp45.000–Rp50.000 per kilogram.

Meski begitu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Temanggung Joko Budi Nuryanto menegaskan harga tersebut masih menguntungkan bagi petani.

“Sekarang memang turun karena panen raya. Prinsip penawaran dan permintaan berlaku. Stok banyak, harga sedikit terkoreksi. Namun, di atas Rp40.000 itu masih bagus,” ujar Joko, Jumat (8/8).

Dia mengingatkan kunci mempertahankan nilai jual ada pada kualitas. Petani diminta disiplin memetik biji saat sudah matang sempurna atau petik merah".

“Kalau memanen biji hijau yang keras, cita rasa kopi akan turun,” tegasnya.

Joko juga mendorong petani mengikuti prosedur standar pascapanen, termasuk proses penjemuran yang benar.

Kabupaten Temanggung memiliki potensi kebun kopi seluas 12.000 hektare, dengan sekitar 8.000 hektare di antaranya sedang panen tahun ini.

“Produksi kopi Temanggung mencapai 6.000 ton, setara 40 persen kopi rakyat di Jawa Tengah,” jelasnya. (antara/jpnn)