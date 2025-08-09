Anggota DPR RI Andhika Kunjungi Demak Expo 2025, Dukung UMKM Naik Kelas

jateng.jpnn.com, DEMAK - Gelaran Demak Expo 2025 menjadi magnet bagi pelaku usaha lokal dan masyarakat.

Ajang tahunan yang menampilkan ratusan stan UMKM, produk kreatif, teknologi pertanian, hingga potensi wisata daerah ini mendapat perhatian khusus dari anggota DPR RI Andhika Satya W. Pangarso yang melakukan kunjungan langsung pada Sabtu (9/8).

Dalam kunjungannya, Andhika menyempatkan berkeliling ke berbagai stan, berdialog dengan pelaku UMKM, serta memborong sejumlah produk olahan khas Demak seperti olahan belimbing, mangrove, dan minuman herbal tradisional.

Dia menyampaikan apresiasi terhadap kreativitas dan inovasi para pelaku usaha yang dinilai mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

“Kegiatan seperti ini sangat baik karena banyak sekali pelaku UMKM yang hadir, tidak hanya makanan, tetapi juga ada fasyen dan sebagainya,” kata anggota Komisi VII yang membidangi Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi itu.

Selain itu, ia juga menegaskan komitmennya untuk mendorong dukungan kebijakan dan program pemerintah pusat guna memperkuat kapasitas UMKM, mulai dari permodalan, pelatihan, hingga fasilitasi pemasaran digital.

"UMKM harus didorong untuk naik kelas, tentunya sangat membutuhkan sentuhan dari pemerintah. Permasalahan UMKM tidak hanya di modal, tetapi juga bagaimana pemasaran mereka, dan juga pengelolaan keuangan," ujarnya.

Kendati begitu, dia sedikit menyayangkan komunikasi dari pemerintah daerah terkait gelaran acara Demak Expo 2025.