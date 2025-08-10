Geger, Pasutri Tewas di Atas Tumpukan Batu Dekat Kali Rambut Pemalang

jateng.jpnn.com, PEMALANG - Warga Desa Mereng, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah (Jateng) digemparkan penemuan jasad laki-laki dan perempuan, Minggu (10/8).

Dua jasad yang diketahui pasangan suami istri (pasutri) itu ditemukan tergeletak di atas tumpukan bebatuan yang tersusun membentuk persegi di dekat Jembatan Kali Rambut.

Pasutri ini berinisial MR (37) dan NAT (34) adalah warga Desa Datar, Kecamatan Warungpring.

Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP Johan Widodo menjelaskan pasangan tersebut sempat mampir ke sebuah warung dekat jembatan untuk minum kopi pada Sabtu (9/8) malam.

"Keesokan paginya, warga mengecek, ternyata keduanya sudah meninggal dunia," kata AKP Johan.

Kedua jasad kemudian dievakuasi ke RSUD dr. M. Ashari Pemalang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga: 4 Polisi Terluka saat Kerusuhan FPI Vs PWI LS di Pemalang

Dari hasil pemeriksaan luar, tim medis Puskesmas Warungpring tidak menemukan tanda-tanda penganiayaan.

Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dan memeriksa saksi-saksi di lokasi kejadian.