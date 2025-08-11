Polisi Turun Tangan Soal Pasutri Tewas di Atas Tumpukan Batu Dekat Kali Rambut Pemalang

jateng.jpnn.com, PEMALANG - Pasangan suami istri berinisial MR (37) dan NAT (34) ditemukan meninggal dunia di atas pecahan batu di Desa Mereng, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, Minggu (10/8). Insiden itu bikin geger warga sekitar.

Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP Johan Widodo menjelaskan kedua korban merupakan warga Desa Datar, Kecamatan Warungpring.

Berdasarkan keterangan saksi, mereka sempat mampir minum kopi di sebuah warung dekat jembatan Kali Rambut pada Sabtu (9/8) malam.

Keesokan paginya, warga menemukan keduanya dalam posisi tertidur di lokasi kejadian. Setelah dicek, pasangan tersebut ternyata sudah tidak bernyawa.

"Kami masih melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut," ujar AKP Johan.

Jenazah MR dan NAT kemudian dievakuasi ke RSUD dr. M. Ashari Pemalang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil visum luar dari tim medis Puskesmas Warungpring tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dan memeriksa saksi-saksi dari lokasi kejadian.