Cek, Bantuan Operasional Rp 25 Juta per RT di Kota Semarang Mulai Cair

Senin, 11 Agustus 2025 – 07:40 WIB
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memastikan Bantuan Operasional sebesar Rp 25 juta per Rukun Tetangga (RT) per tahun kini resmi dapat dicairkan.

Pencairan ini dilakukan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 disahkan.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut bantuan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah memperkuat peran RT sebagai ujung tombak pelayanan publik sekaligus motor penggerak kegiatan kemasyarakatan di tingkat paling bawah.

"Seluruh RT di Kota Semarang sudah bisa memproses pencairan bantuan operasional Rp25 juta per tahun," ujar Agustina, Minggu (10/8).

Dia menginstruksikan seluruh pengurus RT segera memanfaatkan kesempatan ini dengan mengajukan pencairan sesuai prosedur dan aturan yang telah disosialisasikan sebelumnya.

Agustina berharap dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan kemasyarakatan, termasuk memeriahkan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

"Dana ini cair utuh, tanpa potongan sepeser pun. Besarannya sesuai yang dianggarkan, Rp 25 juta per RT," ujarnya.

Agustina juga mengajak pengurus RT mengelola dana secara bijak dan tepat sasaran.

