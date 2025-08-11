Polisi: Tidak Ada Tanda Kekerasan pada Pasutri Tewas di Atas Tumpukan Batu Pemalang

JPNN.com

Senin, 11 Agustus 2025 – 08:00 WIB
Ilustras pasutrimditemukan tewas di atas tumpukan bebatuan dekat Jembatan Kali Rambut Pemalang tidak ada tanda-tanda kekerasan. Foto: Dok. JPNN

jateng.jpnn.com, PEMALANG - Polisi memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh pasangan suami istri (pasutri) yang ditemukan tewas di atas tumpukan bebatuan dekat Jembatan Kali Rambut, Desa Mereng, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, Minggu (10/8).

Kedua korban berinisial MR (37) dan NAT (34) merupakan warga Desa Datar, Kecamatan Warungpring.

Pasutri ini ditemukan warga dalam posisi tertidur di lokasi kejadian. Saat dicek, keduanya sudah tak bernyawa.

Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP Johan Widodo mengatakan hasil pemeriksaan luar tim medis Puskesmas Warungpring tidak menunjukkan adanya luka akibat kekerasan.

"Tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada korban," ujar AKP Johan, Senin (11/8).

Jenazah MR dan NAT kemudian dievakuasi ke RSUD dr. M. Ashari Pemalang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kini, Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dan memeriksa saksi-saksi di sekitar lokasi.

"Kami masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab pasti kematian kedua korban," kata AKP Johan.

