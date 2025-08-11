Kronologi Truk Muatan Alat Berat Oleng Menimpa Rumah, Turunan Gombel Macet Panjang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan tunggal melibatkan truk dolly bermuatan alat berat terjadi di Turunan Gombel, Kota Semarang, Senin (11/8) dini hari, sekitar pukul 00.05 WIB.

Insiden ini memicu kemacetan panjang di jalur tersebut pada jam sibuk pagi.

Truk berwarna oranye dengan nomor polisi R-1884-CW yang dikemudikan Bayu R.S (36), warga Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat, melaju dari arah selatan menuju utara.

Saat menuruni Turunan Gombel, diduga pengemudi kehilangan kendali sehingga kendaraan oleng dan terperosok ke kanan.

Muatan alat berat yang dibawanya kemudian terjatuh ke kiri dan menimpa rumah warga di tepi jalan.

Seorang ibu rumah tangga bernama Niken (39) menjadi korban dalam peristiwa ini.

Dia mengalami luka pada lutut kaki kanan dan sempat mendapat perawatan di RS Hermina Banyumanik.

"Korban hanya mengalami luka ringan dan sudah mendapat penanganan medis," ujar Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang Iptu Novita Candra kepada JPNN.com.