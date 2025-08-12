JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini TPA Ilegal di Perbatasan Semarang–Demak Ditutup, Warga Dilarang Buang Sampah Sembarangan

TPA Ilegal di Perbatasan Semarang–Demak Ditutup, Warga Dilarang Buang Sampah Sembarangan

Selasa, 12 Agustus 2025 – 09:10 WIB
TPA Ilegal di Perbatasan Semarang–Demak Ditutup, Warga Dilarang Buang Sampah Sembarangan - JPNN.com Jateng
Kondisi sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA) ilegal di Rowosari, Kota Semarang, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak. ANTARA/HO-Pemkot Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang bersama Pemkab Demak dan Pemprov Jawa Tengah kompak menutup tempat pembuangan akhir (TPA) ilegal di Rowosari, perbatasan kedua daerah, Senin (11/8).

Penutupan disepakati dalam rapat koordinasi di tingkat provinsi yang melibatkan Satpol PP Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Jateng.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang Arwita Mawarti menegaskan lahan tersebut akan ditutup secara persuasif dengan pemilik, disertai penguatan sarana pengelolaan sampah di wilayah terdampak.

Baca Juga:

DLH telah menempatkan kontainer di titik strategis seperti RW 6 Rowosari, Sendangmulyo, dan belakang Kantor Kelurahan Sendangmulyo. Petugas piket juga disiagakan setiap hari.

Namun, pengawasan mendapati masih ada warga luar daerah seperti Srondol Kulon dan Tembalang yang nekat buang sampah di lokasi itu.

“Kami imbau jasa angkutan sampah swasta langsung buang ke TPA resmi,” ujar Arwita.

Baca Juga:

Pemkab Demak juga telah menyiapkan armada pengangkutan dan sepakat menutup TPA ilegal secara bersamaan.

Langkah ini diharapkan mengakhiri polusi asap pembakaran sampah dan keluhan warga sekitar Rowosari. (antara/jpnn)

Pemerintah Kota Semarang bersama Pemkab Demak dan Pemprov Jawa Tengah kompak menutup tempat pembuangan akhir (TPA) ilegal di Rowosari, perbatasan kedua daerah.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   TPA Ilegal Tempat Pembuangan Akhir semarang demak sampah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU