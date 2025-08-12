Lenovo Legion Luncurkan Perangkat Gaming Canggih untuk Pasar Indonesia

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lenovo resmi meluncurkan jajaran terbaru ekosistem gaming Lenovo Legion Gen 10 Series di Indonesia, Rabu (6/8).

Mengusung slogan Reach Your Impossible, Lenovo menghadirkan laptop, PC desktop, monitor, hingga kacamata virtual terbaru Legion Glasses 2 yang dirancang untuk membantu gamer dan kreator melampaui batas kemampuan mereka.

Consumer Product Lead Lenovo Indonesia Melton Ciputra menegaskan peluncuran ini menjadi bukti komitmen Lenovo selama delapan tahun dalam menghadirkan teknologi cerdas untuk pasar gaming di Tanah Air.

“Di Lenovo, kami percaya setiap gamer memiliki potensi untuk melampaui batas. Karena itu kami membangun ekosistem Legion bukan hanya perangkat, tapi pengalaman yang terintegrasi,” ujar Melton.

Laptop Gaming: Dari Legion 5i hingga Legion Pro 7i

Legion Pro 7i (16”) dan Legion Pro 5i (16”) ditenagai prosesor Intel Core Ultra 9 275HX dengan 24 core (8 performance core dan 16 efficiency core), serta GPU hingga NVIDIA GeForce RTX 5090.

Performa tinggi ini didukung sistem pendingin Legion ColdFront Vapor Chamber dan teknologi terbaru Hyper Chamber, memungkinkan TDP ekstrem hingga 250W di Legion Pro 7i dan 200W di Legion Pro 5i tanpa membuat bodi panas berlebih.

Kedua seri juga menjadi pionir laptop gaming dengan layar PureSight OLED WQXGA 240Hz, kecerahan 500 nits, waktu respons <0,5ms, serta sertifikasi VESA True Black 1000.