Besok, 50 Ribu Massa Menuntut Bupati Pati Mundur, 2.781 Personel TNI-Polri Disiagakan

jateng.jpnn.com, PATI - Sebanyak 2.781 personel gabungan dari Polri, TNI dan sejumlah instansi terkait akan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Rabu (13/8) besok.

Aksi yang diprakarsai Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tersebut diperkirakan diikuti sekitar 50 ribu massa.

Mereka menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi menjelaskan seluruh personel telah mendapat pengarahan mengenai tugas dan prosedur pengamanan yang mengedepankan pendekatan humanis.

"Mulai dari titik keberangkatan massa, pengaturan kantong parkir, hingga pengawalan menuju dan dari lokasi aksi, semua kami atur agar berjalan aman dan tertib," ujarnya, Selasa (12/8).

Untuk menghindari kemacetan, polisi akan merekayasa arus lalu lintas di sejumlah titik masuk Kabupaten Pati dari arah selatan, utara, timur dan barat.

Kendaraan bermotor tidak diperkenankan masuk ke area Alun-alun Pati, Jalan Pahlawan dan Jalan Soedirman karena lokasi tersebut akan difokuskan untuk massa aksi.

"Pengalihan arus lalu lintas mulai diberlakukan pukul 07.00 WIB," kata Kombes Jaka.