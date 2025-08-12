JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini 50 Ribu Warga Pati Siap Gelar Aksi Besar Tuntut Bupati Sudewo Mundur

50 Ribu Warga Pati Siap Gelar Aksi Besar Tuntut Bupati Sudewo Mundur

Selasa, 12 Agustus 2025 – 22:05 WIB
50 Ribu Warga Pati Siap Gelar Aksi Besar Tuntut Bupati Sudewo Mundur - JPNN.com Jateng
Foto udara suasana posko penggalangan donasi logistik unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Selasa (12/8). FOTO: ANTARA/Aji Styawan.

jateng.jpnn.com, PATI - Gelombang protes terhadap Bupati Pati Sudewo diperkirakan memuncak pada Rabu (13/8) besok. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengklaim sedikitnya 50 ribu warga akan turun ke jalan menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.

Koordinator Lapangan Aksi Teguh Istiyanto mengatakan persiapan terus berlangsung meski tinggal sehari jelang pelaksanaan.

Bantuan logistik berdatangan dari warga, baik yang tinggal di Pati maupun luar daerah, bahkan dari luar negeri.

Baca Juga:

"Bantuan datang dari warga Pati, perantau, ada yang dari Taiwan, Singapura, Papua. Mayoritas berupa air mineral, roti dan jajanan kecil. Ibu-ibu membantu membungkus, bapak-bapak menyiapkan distribusi di alun-alun dan titik jalan dengan pola tiap 20 meter," ujar Teguh kepada awak media, Selasa (12/8).

Menurutnya, aksi ini murni gerakan warga tanpa atribut organisasi masyarakat (ormas) atau kelompok politik. Peserta hanya diperbolehkan membawa identitas desa atau wilayah asal.

"Jadi prinsipnya adalah dari warga untuk warga. Wajib warga Pati, baik yang berdomisili atau warga ber-KTP Pati, tetapi dia perantauan," kata Teguh.

Baca Juga:

Teguh menegaskan tuntutan utama adalah agar Bupati Sudewo mengundurkan diri.

Dia menilai kepemimpinan Sudewo arogan dan tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang peduli pada rakyat.

Tuntutan Bupati Pati Sudewo mundur makin mencuat menjelang aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng Pati bupati pati sudewo aliansi masyarakat pati bersatu bupati pati mundur demo besar pati

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU