Alfamidi & Zwitsal Edukasi 150 Keluarga Balita Soal Kesehatan Kulit di Sukoharjo

jateng.jpnn.com, SUKOHARJO - Sekitar 150 keluarga balita memadati Toko Alfamidi Super Mangesti, Kabupaten Sukoharjo, Kamis (31/7/2025). Mereka hadir untuk mengikuti kegiatan edukatif bertajuk 1.000 HPK: Pentingnya Menjaga Kesehatan Kulit Balita yang digelar Alfamidi bersama Zwitsal.

Acara ini merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR) Keluarga Sehat Alfamidi yang menyasar para orang tua muda agar lebih peduli pada kesehatan kulit anak di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Tak sekadar penyuluhan, kegiatan juga diramaikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Mulai dari penimbangan dan pengukuran tinggi-berat badan balita, konsultasi dengan dokter dan kader Posyandu, hingga pengecekan tensi dan gula darah bagi orang tua.

“Edukasi ini membekali orang tua agar paham cara menjaga kesehatan kulit balita. Harapannya, ini bisa mencetak generasi yang lebih sehat dan cerdas,” kata Suhartati, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Purbayan.

Selain edukasi, Alfamidi dan Zwitsal juga membagikan 150 paket makanan tambahan (PMT) dan produk perawatan kulit balita. Paket ini langsung diserbu peserta yang sebagian besar adalah keluarga muda dari Sukoharjo dan sekitarnya.

Bidan Desa Purbayan, Nenny, menegaskan edukasi ini menjadi langkah pencegahan stunting dan penyakit kulit sejak dini. “Kesehatan kulit bukan cuma soal estetika, tapi juga perlindungan tubuh,” ujarnya.

Branch Manager Alfamidi Boyolali, Heribertus, menyebut kegiatan ini adalah bentuk komitmen Alfamidi untuk dekat dengan masyarakat. “Kami ingin menjadi bagian dari tumbuh kembang anak-anak Indonesia,” ucapnya.

Ketua Posyandu Purbayan, Rustini, menambahkan bahwa kesehatan kulit sering diabaikan. “Padahal, kondisi kulit yang sehat sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan tumbuh kembang balita,” tegasnya.