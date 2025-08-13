Alasan Kodam IV/Diponegoro Mengerahkan Pasukan Pengamanan di Kejaksaan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kodam IV/Diponegoro siap mengerahkan personel untuk membantu pengamanan di berbagai kantor kejaksaan yang tersebar di Jawa Tengah dan DIY.

Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achoruddin menegaskan, langkah ini merupakan implementasi konkret dari pelibatan satuan Kodam dalam tugas perbantuan, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 66 Tahun 2025.

“Ini adalah komitmen dan tekad Kodam IV untuk bersinergi dan bekerja sama menyukseskan tugas kejaksaan,” tegas Achoruddin saat apel pasukan pengamanan Kejati Jateng dan DIY di Semarang, Selasa (12/8).

Menurutnya, kebutuhan personel dan peralatan akan disesuaikan dengan dinamika masing-masing daerah. Ke depan, pengamanan akan dilakukan melalui penempatan personel secara langsung di tiap kejaksaan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Hendro Dewanto meminta seluruh Kajari segera berkoordinasi dengan Dandim di wilayah masing-masing.

“Segera tindaklanjuti dan berkoordinasi aktif,” ujarnya.

Senada, Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Riono Budisantoso menyebut meski TNI dan kejaksaan memiliki tugas berbeda, keduanya punya satu tujuan bersama, yakni mewujudkan Asta Cita Presiden RI. (antara/jpnn)