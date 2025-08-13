Nexa Gelontorkan Rp 100 Juta untuk Beasiswa Mahasiswa SCU Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dukungan untuk dunia pendidikan kembali datang dari sektor swasta.

Perusahaan penyedia layanan digital Nexa menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp100 juta kepada Soegijapranata Catholic University (SCU) untuk program beasiswa mahasiswa.

COO Nexa Adhi Darminto mengatakan kerja sama ini merupakan langkah perdana pihaknya dengan SCU.

Dia berharap bantuan tersebut bisa memberi dampak nyata bagi pengembangan pendidikan tinggi di Tanah Air.

“Ini wujud kepedulian kami terhadap pendidikan. Ada sebagian yang kami kembalikan untuk mahasiswa demi mendukung pengembangan SDM berkualitas,” ujar Adhi, Selasa (12/8).

Tak hanya perguruan tinggi, Nexa juga aktif membina SMA dan SMK di Semarang, terutama dalam bidang teknologi informasi dan layanan digital.

Tim ahli mereka bahkan turun langsung memberikan pelatihan gratis.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Riset, dan Publikasi SCUmRobertus Setiawan Aji Nugrohommenyebut dana CSR ini akan dikelola Lembaga Pengembangan Mahasiswa dan Alumni.