JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Demo Besar Tuntut Bupati Pati Mundur, Polda Jateng Pastikan Pengamanan Humanis

Demo Besar Tuntut Bupati Pati Mundur, Polda Jateng Pastikan Pengamanan Humanis

Rabu, 13 Agustus 2025 – 09:30 WIB
Demo Besar Tuntut Bupati Pati Mundur, Polda Jateng Pastikan Pengamanan Humanis - JPNN.com Jateng
Bidpropam Polda Jateng tampak mengecek dan memeriksa personel yang mengamankan demo menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya di Kantor Bupati Pati, Rabu (13/8). FOTO: Humas Polda Jateng.

jateng.jpnn.com, PATI - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) memastikan seluruh personel yang mengamankan demo menuntut Bupati Pati Sudewo mundur, mengedepankan pendekatan humanis.

Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jateng Kombes Saiful Anwar memastikan kelengkapan dan kesiapan personel dari berbagai satuan, tidak ada yang membawa senjata api maupun pentungan.

"Kami memastikan tidak satu pun personel membawa senjata api atau perlengkapan yang tidak sesuai prosedur operasional standar," katanya seusai apel gelar pasukan di Kantor Bupati Pati, Rabu (13/8).

Baca Juga:

Menurutnya, kebijakan ini menjadi bukti komitmen kepolisian untuk menerapkan pola pengamanan yang mengutamakan pendekatan persuasif.

"Pengawasan ketat ini untuk menjamin setiap anggota bertindak profesional, menghindari pelanggaran, dan mengedepankan pendekatan humanis," ujarnya.

Saiful menjelaskan pola pengamanan yang diterapkan tidak hanya mengutamakan langkah preemtif, preventif dan persuasif, melainkan fisik dan mental personel wajib memegang teguh etika profesi Polri.

Baca Juga:

"Sebelum pengamanan dimulai, pengecekan ini langkah penting agar tidak ada pelanggaran prosedur di lapangan," ujarnya.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menekankan pentingnya pengendalian internal dalam menjaga profesionalitas pengamanan.

Pengamanan humanis disebut hadir dalam aksi 50 ribu massa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng polda jateng Pati bupati pati gerindra sudewo bupati pati mundur demo besar pati

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU