Polisi Memastikan tak Membawa Senjata Api & Pentungan saat Amankan Demo Besar di Pati

jateng.jpnn.com, PATI - Polda Jawa Tengah memastikan seluruh personel yang diterjunkan untuk mengamankan aksi massa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur, tidak dibekali senjata api maupun pentungan.

Kabid Propam Polda Jateng Kombes Saiful Anwar menegaskan, pengecekan ketat dilakukan sebelum pengamanan dimulai.

“Tidak satu pun personel membawa senjata api atau perlengkapan yang tidak sesuai prosedur operasional standar,” tegasnya seusai apel gelar pasukan di Kantor Bupati Pati, Rabu (13/8).

Menurut Saiful, langkah ini menjadi bukti komitmen Polri dalam mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif.

“Pengawasan ini untuk memastikan setiap anggota bertindak profesional dan menghindari pelanggaran,” ujarnya.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menambahkan pengendalian internal yang solid adalah kunci.

“Polri adalah kawan demokrasi, bukan lawan. Kami menjunjung tinggi hak warga negara menyampaikan pendapat secara damai,” tegasnya.

Aksi yang dimotori Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini memprotes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen.