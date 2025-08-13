Kondisi Terkini Demo di Pati: Gelombang Massa Kepung Kantor Bupati, Lengserkan Sudewo Menggema

jateng.jpnn.com, PATI - Massa aksi menuntut Sudewo mundur dari jabatan Bupati Pati terus berdatangan memenuhi Alun-alun Pati, tepat di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (13/8).

Gelombang kedatangan warga ini membuat suasana makin riuh, diiringi teriakan dan orasi dari atas truk kontainer yang difungsikan sebagai panggung utama.

Salah satu peserta aksi, Rio Adi Saputra, warga Margoyoso mengaku datang bersama sekitar 2.000 orang menggunakan truk.

Dia bahkan rela meninggalkan pekerjaannya demi mengikuti unjuk rasa.

"Hari ini berangkat bersama warga lain naik truk. Tidak kerja. Sengaja ke sini karena mau melengserkan Sudewo,” ujarnya.

Rio menyebut akan bertahan di lokasi hingga tuntutan mereka dikabulkan, sekaligus membantah adanya tudingan demo ini ditunggangi kepentingan politik.

Hal senada disampaikan warga Pati lainnya Retno (57).

Penjual roti ini datang bersama tujuh kerabatnya, meninggalkan usahanya selama dua hari untuk mengikuti demo.