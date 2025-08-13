PBB Kota Semarang 2025 Dipastikan Tidak Naik, Ini Penjelasan Bapenda

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memastikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2025 tidak mengalami kenaikan.

Kebijakan ini menjadi angin segar bagi warga di tengah tren sejumlah daerah lain yang menaikkan tarif pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang Indriyasari mengatakan target penerimaan PBB tahun ini sebesar Rp 704,6 miliar.

Hingga awal Agustus, realisasi pembayaran sudah mencapai sekitar 70 persen. "Meskipun di beberapa daerah ada isu kenaikan PBB, Ibu Wali Kota Semarang memberikan kebijakan pro masyarakat sehingga PBB tidak naik. Tarifnya sama seperti tahun kemarin,” ujarnya, Rabu (13/8).

Indriyasari yang akrab disapa Iin mengingatkan warga untuk memanfaatkan program bebas denda yang berlaku hingga 31 Agustus 2025.

Selepas tenggat tersebut, wajib pajak yang menunggak akan kembali dikenakan sanksi.

"Bagi warga yang belum membayar, kami tunggu sampai akhir Agustus. Ada undian berhadiah bagi yang membayar tepat waktu, salah satunya rumah," kata Iin.

Pembebasan PBB juga berlaku bagi warga dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tertentu.