Bupati Pati Sudewo Tegaskan Tidak Akan Mundur dari Jabatannya

jateng.jpnn.com, PATI - Bupati Pati Sudewo menyatakan tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya meski mendapat desakan massa dalam aksi unjuk rasa besar oleh rakyatnya sendiri.

Dia menyebut bahwa jabatan yang diembannya merupakan hasil pemilihan langsung oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis.

"Tuntutan kan sudah disampaikan. Kalau saya dipilih rakyat secara konstitusional dan demokratis, maka tidak bisa saya harus berhenti hanya karena tuntutan itu. Semuanya ada mekanismenya," ujarnya di Pendapa Kabupaten Pati, Rabu (13/8).

Dia juga merespons langkah DPRD Kabupaten Pati yang membentuk panitia khusus (pansus) hak angket untuk memproses pemakzulan dirinya dari kursi bupati.

Sudewo menyebut hal itu merupakan kewenangan legislatif yang harus dihormati.

"Itu hak angket DPRD, jadi saya menghormati sidang paripurna tersebut," kata politikus Partai Gerindra tersebut.

Sudewo juga mengaku sempat menemui massa aksi, meski mendapat lemparan botol air mineral.

Dia mengaku memaklumi kejadian itu sebagai luapan emosi sebagian peserta unjuk rasa.