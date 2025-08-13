Polisi Mengamankan 11 Provokator Demo Pelengseran Bupati Pati

JPNN.com

Rabu, 13 Agustus 2025 – 20:26 WIB
Aksi unjuk rasa yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. FOTO: ANTARA/Aji Styawan.

jateng.jpnn.com, PATI - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) mengamankan 11 orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyampaikan belasan terduga provokator itu masih menjalani pemeriksaan.

"Saat ini telah di amankan pelaku provokator sebanyak 11 orang. Terhadap mereka masih dilakukan pemeriksaan," ujarnya di Pendapa Kabupaten Pati, Rabu (13/8).

Dia bilang pengamanan aksi yang melibatkan 2.703 personel gabungan, semula aman terkendali. Namun, sesaat kemudian berubah menjadi anarkis.

"Menjelang siang, muncul kelompok lain yang bertindak anarkis dengan melempar air mineral, batu, buah busuk dan sebagainya. Tindakan itu merusak suasana damai," ujarnya.

Aksi anarkis tersebut memicu eskalasi dan menyebabkan situasi menjadi ricuh.

Polisi sempat mengimbau massa secara persuasif, tetapi peringatan itu diabaikan sehingga petugas mengambil langkah tegas dan terukur untuk membubarkan kericuhan.

Sekitar pukul 15.30 WIB, situasi di sekitar Kantor Bupati Pati dan Alun-alun Pati berangsur pulih.

Belasan terduga provokator tersebut kini telah diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif.
