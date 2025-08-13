Pelaku Industri Furnitur Ikuti Seminar Pra-IFMAC & WOODMAC 2025 di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Para pelaku industri perkayuan dan furnitur mengikuti seminar pra-event Indonesia International Furniture Manufacturing Components (IFMAC) & Woodworking Machinery (WOODMAC) 2025 di Hotel KHAS Semarang, Rabu (13/8).

Kegiatan ini membahas tren terbaru teknologi permesinan, bahan baku dan strategi peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Seminar menghadirkan pembicara dari berbagai asosiasi dan perusahaan terkemuka, antara lain Sekjen Indonesian Sawmill and Woodworking Association (ISWA) Choiril Muchtar, Ketua Umum Indonesia Furniture & Craft Promotion Forum (IFPF) Erie Sasmito, Agung Yuwono dari PT Smart Panther Indonesia, Nanang Pudya dari PT Polychemie Asia Pacific Permai, serta Andri Franniko dari PT Ekamant Indonesia.

Para narasumber menekankan pentingnya modernisasi teknologi, otomatisasi proses dan inovasi material untuk mendukung daya saing industri furnitur di pasar internasional.

Erie Sasmito menyebutkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi keharusan agar produk lebih efisien, berkualitas tinggi dan mampu bersaing secara global.

Project Director IFMAC WOODMAC Cloudinia J Dieter bahwa seminar ini menjadi forum pembuka menuju pameran IFMAC & WOODMAC 2025 yang akan digelar pada 24–27 September di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.

"Pameran ini merupakan ajang internasional yang berfokus pada pemesinan kayu dan komponen furnitur, mulai dari bahan baku hingga proses finishing," ujarnya.

Penyelenggaraan ke-12 IFMAC WOODMAC tahun ini akan menghadirkan sekitar 350 peserta dari berbagai negara.