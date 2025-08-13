Koperasi Produsen Maju Mulyo Bersama Siap jadi Garda Depan Swasembada Jagung di Jateng

jateng.jpnn.com, BLORA - Kawasan hutan kini tidak lagi hanya menjadi wilayah konservasi, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai penopang ketahanan pangan nasional yang menjadi program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

Menyambut target Pemprov Jawa Tengah dalam mewujudkan swasembada pangan pada 2026, Koperasi Produsen Maju Mulyo Bersama siap menjadi garda depan dalam memperkuat produksi jagung sebagai komoditas unggulan petani hutan.

Sebagai koperasi yang anggotanya mayoritas petani hutan, Koperasi Maju Mulyo Bersama melihat target tersebut bukan sekadar tujuan, tetapi sebagai instruksi dan tantangan nyata untuk bergerak bersama.

Komitmen ini ditegaskan dalam kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Produsen Maju Mulyo Bersama yang digelar di Rumah Makan Berkah, Desa Kedungtuban, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Rabu (13/8/2025).

Hadir dalam kegiatan ini Ketua Koperasi Produsen Maju Mulyo Bersama Indaryati, Komisaris PT. Jateng Agro Berdikari Sonakha Yuda, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora Lanova Candra Tirtaka, dan ratusan anggota koperasi dari Blora, Rembang, dan Kudus.

Dalam kegiatan itu, Ketua Koperasi Produsen Maju Mulyo Bersama Indaryati memaparkan, untuk musim tanam 2025/2026, pihaknya telah menetapkan dua wilayah sebagai pilot project program ketahanan pangan komoditas jagung di Jawa Tengah.

Yakni Kabupaten Blora dengan sekitar 5.760 hektar lahan garapan, dengan potensi panen jagung pipilan kering (KA 18 persen - 20 persen) mencapai sekitar 27.648 ton.

Sementara Kabupaten Rembang, sekitar 3.000 hektar lahan garapan, dengan potensi panen pipilan kering (KA 18 persen - 20 persen) mencapai 18.000 ton.