Seusai Demo Tuntut Bupati Mundur, Gubernur Jateng Kirim Tim ke Pati

Kamis, 14 Agustus 2025 – 12:53 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi seusai meninjau Graduasi Sukses di Kabupaten Brebes. FOTO: Humas Pemprov Jateng.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menurunkan tim untuk memantau perkembangan situasi di Kabupaten Pati setelah aksi unjuk rasa menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.

Dia memastikan kondisi daerah tersebut telah kembali kondusif dengan pelayanan publik dan aktivitas perekonomian berjalan normal.

"Untuk Pati secara umum kondusif, pemerintah provinsi tugasnya mengoordinasikan dan pengawasan," kata Luthfi seusai meninjau Graduasi Sukses di Kabupaten Brebes, Kamis (14/8).

Menurut Luthfi, langkah pemantauan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng bersama Biro Otonomi Daerah telah diperintahkan memastikan pelayanan masyarakat di Kabupaten Pati tidak terganggu.

Asisten II Biro Ekonomi juga telah mengecek di lapangan dan melaporkan perekonomian berjalan kembali.

"Kesbangpol sudah melaporkan perkembangan komunikasi dengan para tokoh masyarakat," kata Luthfi.

Pihaknya juga menyatakan sejumlah korban luka-luka yang dirawat di rumah sakit dalam keadaan membaik.

