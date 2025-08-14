Polda Jateng Selidiki Pembakaran Mobil Polisi saat Demo di Pati

jateng.jpnn.com, PATI - Aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8), berujung ricuh. Massa pengunjuk rasa dilaporkan membakar satu mobil Polri dan merusak sejumlah fasilitas milik pemerintah daerah.

“Iya benar, dari aksi unjuk rasa anarkis tadi ada satu kendaraan Polri yang digulingkan oleh massa dan dibakar,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto.

Pihak kepolisian saat ini masih menelusuri dan menyelidiki kasus tersebut.

Menurut Prayogo, salah seorang warga Pati, mobil yang hangus terbakar merupakan kendaraan aparat kepolisian jenis Toyota Avanza. Mobil tersebut sempat terbalik sebelum akhirnya ludes dilalap api.

Pihak berwenang kemudian mengevakuasi mobil dari lokasi kejadian pada sore hari.

Selain pembakaran, sejumlah sarana dan prasarana Pemkab Pati juga mengalami perusakan. Mulai dari lampu hias di tembok pendopo, kaca jendela gedung perkantoran, hingga tulisan nama kantor bupati dirusak.

Perusakan juga terjadi di gedung DPRD Pati, termasuk coretan di tembok dan pelemparan vas bunga ke pintu ruang rapat paripurna.

Kombes Pol Artanto memastikan kepolisian akan menindaklanjuti semua peristiwa anarkis ini, termasuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang terlibat. (antara/jpnn)