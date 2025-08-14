Gubernur Jateng Memantau Soal Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati

jateng.jpnn.com, BREBES - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi meminta seluruh pihak menghormati proses hak angket pemakzulan Bupati Sudewo yang tengah berlangsung di DPRD Kabupaten Pati.

Menurutnya, pengawalan terhadap proses tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan undang-undang.

"Sekarang yang berlaku adalah angket yang dilakukan DPRD dan sedang berproses," kata Luthfi seusai meninjau Graduasi Sukses di Kabupaten Brebes, Kamis (14/8).

Pihaknya akan terus memantau dan berkoordinasi agar prosesnya berjalan sesuai ketentuan hukum.

"Prinsip kami dari provinsi memantau, koordinasi agar pelaksanaannya nanti Jawa Tengah lebih kondusif," ujarnya.

Dia menjelaskan prinsip unjuk rasa diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai hak setiap warga negara.

Namun, pelaksanaannya harus tetap mematuhi ketentuan hukum, menjaga ketertiban umum dan tidak mengganggu masyarakat luas.

"Dasar-dasar inilah yang menjadi pedoman kami dalam kerja kolaboratif antara provinsi dan Kabupaten Pati, agar ke depan situasi lebih kondusif," katanya.