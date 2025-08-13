Mahasiswa Udinus Sulap Desa Nogosaren jadi Lokasi Wirausaha Susu Sapi Berbasis Teknologi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Potensi besar susu sapi di Desa Nogosaren, Jawa Tengah, mendorong 14 mahasiswa Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika (HMTI) Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) mengubah desa itu menjadi desa wirausaha berbasis teknologi.

Program ini digarap lewat pendanaan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK Ormawa), dengan mengusung tema Pemberdayaan Desa Nogosaren sebagai Desa Wirausaha melalui Pengembangan Produk Olahan Susu Sapi Berbasis Teknologi melalui Nogosaren Smart Milk Processing Go-Smile.

Ketua Tim Nadya Arum Pramesti menjelaskan Nogosaren memiliki 189 peternak sapi dengan rata-rata 10 ekor sapi per peternak. Sekitar 60 persen di antaranya merupakan sapi perah.

“Selama ini susu sapi hanya disetor ke KUD, belum diolah jadi produk turunan. Lewat program ini, masyarakat akan dilatih mengolahnya menjadi keju, butter, yoghurt, hingga 12 produk lainnya seperti risoles keju, kroket keju, dan butterscotch,” ujar Arum, Senin (11/8).

Untuk memasarkan produk, tim akan meluncurkan website Go-Smile Commerce yang terhubung ke TikTok Shop dan Tokopedia, dilengkapi fitur keranjang belanja, informasi stok, profil desa, dan keterangan produk. Website ini nantinya dikelola Karang Taruna setelah mendapat pelatihan.

Tak hanya digitalisasi, tim juga menciptakan alat fermentasi keju berbasis IoT yang mampu menjaga suhu stabil di 20 derajat, sehingga produksi lebih efisien.

Dosen pendamping Novita Kurnia Ningrum menyebut program ini berkolaborasi dengan Disperindag Jateng.

“Disperindag membantu sosialisasi, materi pemasaran, pengurusan NIB, dan sertifikasi halal. Harapannya, Nogosaren menjadi desa wirausaha yang maju dan produknya diterima luas,” ujarnya.