Demo di Pati: 22 Orang yang Ditangkap Polisi Sudah Dilepas
jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi telah melepaskan 22 orang yang sempat diamankan saat aksi unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur, Rabu (13/8).
“22 orang yang diamankan sudah dibina dan dikembalikan ke koordinator lapangan serta keluarganya,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto, Kamis (14/8).
Seluruh yang diamankan merupakan warga Kabupaten Pati, berusia remaja hingga dewasa.
Sementara itu, lima warga sipil dan dua anggota polisi masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka-luka dalam insiden yang berujung ricuh itu.
Aksi demonstrasi tersebut memanas ketika para peserta menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo.
Pendemo mencoba memaksa masuk ke kompleks kantor Pemkab Pati.
Aparat sempat menembakkan gas air mata untuk mengendalikan massa. (antara/jpnn)
