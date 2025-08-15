JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Demo di Pati: 22 Orang yang Ditangkap Polisi Sudah Dilepas

Demo di Pati: 22 Orang yang Ditangkap Polisi Sudah Dilepas

Jumat, 15 Agustus 2025 – 02:00 WIB
Demo di Pati: 22 Orang yang Ditangkap Polisi Sudah Dilepas - JPNN.com Jateng
Arsip foto- Personel kepolisian menembakkan gas air mata ke arah massa usai terjadi kericuhan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Unjuk rasa yang berakhir ricuh itu karena massa kecewa dan menilai tuntutan mereka agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya tidak segera dipenuhi. ANTARA FOTO/Aji Styawan/rwa

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi telah melepaskan 22 orang yang sempat diamankan saat aksi unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur, Rabu (13/8).

“22 orang yang diamankan sudah dibina dan dikembalikan ke koordinator lapangan serta keluarganya,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto, Kamis (14/8).

Seluruh yang diamankan merupakan warga Kabupaten Pati, berusia remaja hingga dewasa.

Baca Juga:

Sementara itu, lima warga sipil dan dua anggota polisi masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka-luka dalam insiden yang berujung ricuh itu.

Aksi demonstrasi tersebut memanas ketika para peserta menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo.

Pendemo mencoba memaksa masuk ke kompleks kantor Pemkab Pati.

Baca Juga:

Aparat sempat menembakkan gas air mata untuk mengendalikan massa. (antara/jpnn)

Polisi telah melepaskan 22 orang yang sempat diamankan saat aksi unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur, Rabu (13/8).

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   demo di pati demo Pati polisi bupati sudewo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU