Soal Kabar Polisi Meninggal saat Demo di Pati, Kapolresta Kombes Jaka Wahyudi: Itu Hoaks
jateng.jpnn.com, PATI - Polresta Pati menepis kabar yang menyebut ada anggotanya meninggal dunia saat mengamankan aksi demo warga Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
Kapolresta Pati Kombes Pol. Jaka Wahyudi menegaskan setelah melakukan penelusuran, informasi yang beredar di media sosial tidak benar.
“Kabar yang menyebut Aiptu Teguh Sulistiyo meninggal saat bertugas adalah hoaks. Yang bersangkutan sebenarnya telah meninggal pada 2023,” jelas Jaka, Kamis (14/8/2025).
Dia menambahkan, penyebaran informasi palsu berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.
Masyarakat diimbau agar selalu memverifikasi berita sebelum menyebarkan.
Sebelumnya, demonstrasi menuntut mundurnya Bupati Sudewo sempat memanas.
Namun, kepolisian menegaskan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja
