Jadwal Pekan Kedua Super League: Persijap Hadapi Laga Berat, Persis Solo Incar Tren Positif

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pekan kedua BRI Super League 2025/26 akan dimulai Jumat (15/8). Laga pembuka mempertemukan Semen Padang melawan Dewa United di Stadion Haji Agus Salim, Padang, sepak mula pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini merupakan ujian bagi dua tim yang sama-sama tersandung pada pekan pertama.

Semen Padang pulang dengan wajah kelabu seusai kalah dari Persib. Dewa United datang dengan beban setelah ditundukkan Malut United.

Bagi tuan rumah, laga ini momentum memperbaiki muka di hadapan pendukungnya. Bagi Dewa, ini kesempatan menghentikan runtunan hasil minor dan membuktikan statusnya sebagai penantang.

Sorotan pekan ini juga mengarah ke Stadion Manahan. Persis Solo akan menjamu Persija Jakarta pada Sabtu (16/8) pukul 19.00 WIB. Duel yang berpotensi menjadi match of the week.

Persis membawa modal kemenangan tandang pekan pembuka, sementara Persija melaju dengan kemenangan gemilang. Keduanya ingin mengunci tren positif sejak awal musim.

Juara bertahan Persib Bandung juga tidak mau kehilangan momentum. Maung Bandung bertandang ke Persijap Jepara (Senin, 18/8, 18.30 WIB) dengan target mempertahankan start baik.

Persijap, sebagai tuan rumah, ngotot merebut poin perdana agar tetap relevan dalam perburuan posisi di papan klasemen.