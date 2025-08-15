JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Kanker Serviks Ancam Perempuan di Jateng, 2.515 Kasus Tercatat Sepanjang 2024

Kanker Serviks Ancam Perempuan di Jateng, 2.515 Kasus Tercatat Sepanjang 2024

Jumat, 15 Agustus 2025 – 11:09 WIB
Kanker Serviks Ancam Perempuan di Jateng, 2.515 Kasus Tercatat Sepanjang 2024 - JPNN.com Jateng
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Jawa Tengah (Dinkes Jateng) Irma Makiah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sepanjang 2024, tercatat 2.515 perempuan di Jawa Tengah (Jateng) menderita kanker serviks.

Data ini dihimpun dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di bawah Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat secara nasional terdapat lebih dari 36.000 kasus baru kanker serviks tiap tahun.

Baca Juga:

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Jateng Irma Makiah menyebut sekitar 70 persen di antaranya baru terdeteksi pada stadium lanjut yang meningkatkan risiko kematian secara signifikan.

“Di Indonesia kasus kanker serviks cukup tinggi. Menempati urutan kedua penyebab kematian pada perempuan. Penyebabnya adalah virus HPV yang biasanya menular lewat hubungan seksual,” ujar Irma, Jumat (15/8).

Untuk menekan angka kasus, cakupan imunisasi Human Papilloma Virus (HPV) diperluas bagi pelajar perempuan kelas V dan VI SD serta kelas IX SMP.

Baca Juga:

Vaksinasi dilakukan melalui kerja sama Dinkes dan Dinas Pendidikan melibatkan puskesmas serta sekolah.

“Program ini diintegrasikan dengan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang dilaksanakan setiap Agustus dan November,” kata Irma.

Angka kanker serviks di Indonesia cukup tinggi, menempati urutan kedua penyebab kematian.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng dinkes jateng perempuan kanker kanker serviks vaksin hpv

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU