Prabowo Targetkan Nol Kemiskinan Ekstrem, Jateng Siap Gaspol

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8), memantik motivasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk mempercepat pembangunan, terutama di bidang pengentasan kemiskinan dan swasembada pangan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng Sumanto mengatakan pesan Presiden mengenai target nol persen kemiskinan ekstrem menjadi tantangan yang harus diperjuangkan bersama.

Menurutnya, Provinsi Jateng akan mengegas pol mengejar target tersebut.

“Tadi sudah bisik-bisik dengan Gubernur, ini akan kami perjuangkan walaupun tantangannya berat. Mereka adalah warga negara yang memiliki kedudukan sama, mungkin nenek atau kakeknya dulu juga berjuang untuk kemerdekaan,” ujarnya seusai mengikuti sidang secara daring di Gedung Berlian Semarang.

Menurut Sumanto, upaya itu memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua unsur, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, aparatur sipil negara, masyarakat hingga dunia usaha.

“Ini harus betul-betul kita lakukan dan perjuangkan supaya kehidupan warga menjadi lebih layak,” ujar Politikus PDI Perjuangan tersebut.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyatakan kerja kolaboratif menjadi kunci.

“Kerja kami bukan superman, bukan one man show, tetapi super team. Indikator kemiskinan harus dikeroyok oleh seluruh OPD, instansi terkait, termasuk pengusaha,” katanya.