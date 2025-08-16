Karnaval Merah Putih SD Don Bosco Semarang, Optimus Prime dari Kardus Popok Curi Perhatian

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Siswa berkostum Optimus Prime menjadi pusat perhatian dalam Karnaval Merah Putih di Sekolah Dasar Pangudi Luhur Don Bosco Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/8).

Dia adalah Faren Abraham Alexi, siswa kelas 4A.

Kostum yang dikenakannya dirakit dari kardus bekas popok bayi bersama sang ayah, sekaligus menjadi simbol kampanye pemilahan sampah yang diusung sekolah.

Momen memperingati HUT ke-80 RI sekaligus mengenalkan siswa pada pemanfaatan limbah menjadi karya bernilai jual.

Seluruh siswa KB, TK dan SD PL Don Bosco, termasuk anak asuh day care, terlibat dalam karnaval yang diikuti sekitar 600 peserta. Lebih dari 300 orang tua turut memeriahkan acara dengan busana merah putih dan aksesori dari barang bekas.

“Kami membuat kegiatan ini istimewa, bukan hanya untuk merayakan kemerdekaan, tetapi juga mengkampanyekan pilah sampah mulai dari sekolah,” kata Kepala SD PL Don Bosco, Yustina Tri Hartatik.

Dia menjelaskan tema mencintai lingkungan diintegrasikan dalam program unggulan sekolah tahun ajaran ini.

Peserta karnaval berjalan beriringan mengelilingi kampung sekitar mulai Kampung Semeru, Telaga Bodas, Karangbendo dan Karangrejo sambil membagikan stiker ajakan memilah sampah.