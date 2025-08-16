JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Karnaval Merah Putih SD Don Bosco Semarang, Optimus Prime dari Kardus Popok Curi Perhatian

Karnaval Merah Putih SD Don Bosco Semarang, Optimus Prime dari Kardus Popok Curi Perhatian

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 02:00 WIB
Karnaval Merah Putih SD Don Bosco Semarang, Optimus Prime dari Kardus Popok Curi Perhatian - JPNN.com Jateng
Faren Abraham Alexi, siswa kelas 4A SD Don Bosco Semarang berkostum robot Optimus Prime dalam Karnaval Merah Putih. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Siswa berkostum Optimus Prime menjadi pusat perhatian dalam Karnaval Merah Putih di Sekolah Dasar Pangudi Luhur Don Bosco Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/8).

Dia adalah Faren Abraham Alexi, siswa kelas 4A.

Kostum yang dikenakannya dirakit dari kardus bekas popok bayi bersama sang ayah, sekaligus menjadi simbol kampanye pemilahan sampah yang diusung sekolah.

Baca Juga:

Momen memperingati HUT ke-80 RI sekaligus mengenalkan siswa pada pemanfaatan limbah menjadi karya bernilai jual.

Seluruh siswa KB, TK dan SD PL Don Bosco, termasuk anak asuh day care, terlibat dalam karnaval yang diikuti sekitar 600 peserta. Lebih dari 300 orang tua turut memeriahkan acara dengan busana merah putih dan aksesori dari barang bekas.

“Kami membuat kegiatan ini istimewa, bukan hanya untuk merayakan kemerdekaan, tetapi juga mengkampanyekan pilah sampah mulai dari sekolah,” kata Kepala SD PL Don Bosco, Yustina Tri Hartatik.

Baca Juga:

Dia menjelaskan tema mencintai lingkungan diintegrasikan dalam program unggulan sekolah tahun ajaran ini.

Peserta karnaval berjalan beriringan mengelilingi kampung sekitar mulai Kampung Semeru, Telaga Bodas, Karangbendo dan Karangrejo sambil membagikan stiker ajakan memilah sampah.

Kostum robot Optimus Prime dari kardus bekas popok mencuri perhatian saat Karnaval Merah Putih SD PL Don Bosco Semarang.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   merah putih karnaval hut ke 80 ri optimus prime don bosco semarang pilah sampah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU