JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Bocah 6 Tahun Tenggelam di Sungai Serayu Cilacap, 2 Hari Hilang, Ditemukan Tewas

Bocah 6 Tahun Tenggelam di Sungai Serayu Cilacap, 2 Hari Hilang, Ditemukan Tewas

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 04:00 WIB
Bocah 6 Tahun Tenggelam di Sungai Serayu Cilacap, 2 Hari Hilang, Ditemukan Tewas - JPNN.com Jateng
Tim SAR gabungan membawa kantong jenazah berisi jasad Radhea Aulia Nisa (6) yang tenggelam di Sungai Serayu, Desa Maos Lor, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8/2025) sore, dan ditemukan sekitar 7,5 kilometer dari lokasi kejadian ke arah hilir pada Jumat (15/8/2025) pagi. ANTARA/HO-Basarnas Cilacap

jateng.jpnn.com, CILACAP - Setelah dua hari pencarian, Tim Search and Rescue (SAR) gabungan akhirnya menemukan bocah yang tenggelam di Sungai Serayu, Desa Maos Lor, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Korban, Radhea Aulia Nisa (6), ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Koordinator Tim SAR Gabungan Nurul Fauzan mengatakan jasad Radhea ditemukan Jumat (15/8) sekitar pukul 09.20 WIB, berjarak 7,5 kilometer dari lokasi ia dilaporkan hilang, ke arah hilir sungai.

“Jenazah langsung dievakuasi ke daratan dan dibawa ke rumah duka di Desa Maos Lor untuk penanganan lebih lanjut,” ujar Fauzan.

Baca Juga:

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Cilacap M Abdullah menjelaskan tragedi itu bermula Rabu (13/8) sore. Saat itu, Radhea bermain bersama teman-temannya di tepi Sungai Serayu. Tak lama, ia nekat berenang, lalu terseret arus dan tenggelam.

Orang tua korban yang panik segera melapor kepada Bhabinkamtibmas Polsek Maos. Informasi kemudian diteruskan ke KPP Cilacap pada pukul 18.50 WIB. Satu regu Basarnas langsung diterjunkan untuk melakukan pencarian.

Pencarian melibatkan unsur gabungan, mulai dari Basarnas, Polsek Maos, Koramil Maos, perangkat desa, hingga warga setempat. Selama dua hari, tim menyusuri sungai menggunakan perahu karet dan menyisir tepian.

Baca Juga:

“Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai. Seluruh unsur yang terlibat kami kembalikan ke kesatuannya masing-masing,” kata Abdullah. (antara/jpnn)

Setelah dua hari pencarian, Tim Search and Rescue (SAR) gabungan akhirnya menemukan bocah yang tenggelam di Sungai Serayu, Desa Maos Lor, Kabupaten Cilacap.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   bocah tenggelam sungai serayu cilacap

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU