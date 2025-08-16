Tangguh, Personel Linmas Adu Kekuatan Tarik Maung Pindad di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lomba menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) ini sungguh tak biasa.

Di bawah terik matahari, derap langkah para anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) beradu kekuatan menarik kendaraan taktis militer Maung Pindad seberat 2,95 ton.

Perlombaan unik itu digelar Koramil 13 Semarang Selatan sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia pada Jumat (13/8).

Mobil taktis tempur yang sudah dihias dipasangi tali tambang. Empat orang Linmas kemudian berdiri tegak, menggenggam erat ujung tali, menunggu hitungan mundur dari juri.

Begitu aba-aba meluncur, mereka mengerahkan seluruh daya untuk menyeret kendaraan raksasa itu sejauh 50 meter.

Tarikan pertama menjadi penentu. Mobil begitu berat di langkah awal, membuat otot-otot mereka menegang.

Namun, ketika roda mulai bergulir, laju kendaraan terasa lebih ringan hingga akhirnya mendekati garis finis.

Yang membuat kagum, sebagian besar peserta adalah Linmas berusia lanjut. Tubuh mereka tampak renta, kulit wajahnya keriput, tetapi semangatnya tak lekang oleh usia.