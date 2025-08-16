BMKG: 17 Agustus di Jateng Didominasi Cerah Berawan Hingga Hujan Ringan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi kondisi cuaca di Jawa Tengah (Jateng) pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Minggu (17/8).

Mayoritas wilayah diperkirakan cerah berawan, meski ada potensi hujan ringan di sejumlah daerah.

Prakirawan Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Ferry Oktarisa menjelaskan cuaca pada pagi hingga sore hari cenderung cerah berawan hingga berawan.

Namun, potensi hujan ringan diprakirakan turun di sore hingga awal malam di beberapa wilayah, terutama daerah pegunungan.

“Untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya, pagi sampai sore cerah berawan hingga berawan,” ujar Oktarisa dikontak JPNN.com, Sabtu (16/8).

Oktarisa menyampaikan prediksi hujan ringan tetap akan terjadi. Terutama di wilayah pegunungan bagian tengah pada sore hingga awal malam.

“Misalnya di Klaten bagian dekat Boyolali, yaitu wilayah Selo, kemudian di Kebumen, dan terutama di wilayah Pegunungan Tengah,” katanya.

Kecepatan angin rata-rata berkisar 10 hingga 25 kilometer per jam dengan arah dominan dari timur. Kondisi tersebut dinilai masih normal.