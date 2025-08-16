JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Penyaluran Bantuan Rp25 Juta Per RT di Semarang Diawasi Kejari

Penyaluran Bantuan Rp25 Juta Per RT di Semarang Diawasi Kejari

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 20:20 WIB
Penyaluran Bantuan Rp25 Juta Per RT di Semarang Diawasi Kejari - JPNN.com Jateng
Ilustrasi penyaluran dan penggunaan bantuan dana operasional Rp25 juta per RT di Kota Semarang. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang siap melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan bantuan dana operasional Rp25 juta per RT dari Pemerintah Kota Semarang.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Semarang Cakra Nur Budi Hartanto mengatakan pengawasan ini dilakukan berdasarkan surat dari Wali Kota Semarang yang meminta pendampingan terkait program tersebut.

“Kejaksaan masih mengkaji dan mempelajari permohonan dari Pemkot,” ujar Cakra, Sabtu (16/8).

Baca Juga:

Dalam pengawasan, ada dua fokus utama, yakni pencegahan dan penindakan. Aspek pencegahan dilakukan melalui pendampingan dan penyuluhan hukum. Sedangkan aspek penindakan mencakup pemantauan proses pencairan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban dana.

“Ada potensi kerawanan penyimpangan dalam penggunaan anggaran bantuan operasional ini,” tegas Cakra.

Seluruh mekanisme pengajuan dan pencairan bantuan mengacu pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 32 Tahun 2025 tentang pedoman pemberian bantuan operasional RT dan RW.

Baca Juga:

Cakra mengingatkan dana harus digunakan sesuai peruntukan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Untuk tahun ini, Pemkot Semarang mencatat terdapat 10.628 RT yang sudah mengajukan bantuan operasional 2025. Dengan alokasi Rp25 juta per RT, total dana yang dikucurkan mencapai ratusan miliar rupiah. (antara/jpnn)

Kejari Kota Semarang siap melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan bantuan dana operasional Rp25 juta per RT.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   penyaluran bantuan dana pemkot semarang kejari Semarang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU