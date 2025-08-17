Pakai Baju Adat Jawa-Batak, Agustina Soroti Jembatan Emas Kemerdekaan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Halaman Balai Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) berlangsung khidmat pada Minggu (17/8).

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sementara pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Kadarlusman.

Prosesi yang paling menyedot perhatian peserta adalah saat Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) melangkah keluar dengan barisan tegap menuju lapangan upacara.

Sorot mata undangan dan peserta upacara tertuju pada momen pengibaran bendera Merah Putih yang disertai sikap hormat dan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

“Meriah, seru ya, namanya hari ulang tahun ya kita bergembira ria. Setiap orang dianggap sama,” ujar Agustina seusai upacara.

Dia menggambarkan suasana upacara yang tidak hanya khidmat, tetapi juga diikuti dengan keriuhan penuh kebahagiaan.

Bahkan, seusai prosesi, dia bersama para pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Semarang diajak mengikuti berbagai lomba khas 17-an.