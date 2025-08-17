Mayat Pemuda Ditemukan Mengambang di Reservoir Siranda Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sesosok jasad laki-laki ditemukan mengambang di reservoir Siranda, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (16/8) sekitar pukul 14.30 WIB.

Korban diketahui bernama Dion Kusuma Pratama (21), warga Semarang. Saat ditemukan, tubuhnya masih mengenakan pakaian lengkap beserta sepatu.

Penemuan ini berawal dari laporan orang hilang yang diterima Polrestabes Semarang.

Dari hasil penelusuran, polisi kemudian menemukan jasad korban di dalam reservoir.

Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasat Reskrim) Polrestabes Semarang Kompol Aris Munandar menyebut petugas mendapatkan petunjuk penting dari rekaman CCTV.

Dalam rekaman CCTV pada 31 Juli 2025 sekitar pukul 05.00 WIB terlihat korban berjalan di sekitar reservoir lalu memanjat pagar.

"Dari laporan orang hilang, ternyata korban ditemukan di dalam reservoir, masih memakai celana panjang dan sepatu," kata Kompol Aris.

Jenazah dievakuasi dan dibawa ke RS Bhayangkara untuk keperluan autopsi.