Bupati Sudewo Sakit, Gus Yasin Pimpin HUT ke-80 RI di Pati

jateng.jpnn.com, PATI - Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di halaman Kantor Bupati Pati, Minggu (17/8).

Kehadirannya menggantikan Bupati Pati Sudewo yang berhalangan hadir karena sakit.

Upacara tersebut diikuti Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, jajaran Forkompimda, tokoh masyarakat, serta aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai instansi.

Kehadiran ratusan peserta upacara menjadi simbol kebersamaan warga Pati dalam memperingati hari bersejarah bangsa.

Dalam amanatnya, Gus Yasin mengingatkan pentingnya menjadikan kemerdekaan sebagai perekat persatuan.

“17 Agustus adalah hari ulang tahun negara kita. Hari ini sangat penting, sakral dan selalu ditunggu oleh masyarakat. Karena itu, pemerintah mengajak kita semua menghormati hari sakral ini dengan menjaga kondusivitas, kebersamaan serta merenungi jasa para pahlawan dan proklamator Republik Indonesia,” ujarnya.

Putra ulama kharismatik Maimoen Zubair itu menyebut kehadirannya di Pati merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jateng untuk menjaga stabilitas sekaligus memberi semangat kepada jajaran pemerintah daerah.

“Pembangunan harus terus berjalan, pemerintahan tidak boleh berhenti. Masyarakat menunggu pengabdian dari pemerintah,” katanya.